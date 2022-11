Prostovoljci so prišli z vseh koncev, da bi pomagali pogorelemu Krasu Primorske novice Več kot 1000 prostovoljcev iz vse Slovenije se je v soboto na Cerju udeležilo velike akcije sajenja dreves. Dan prej je pogozdovalo približno 200 predstavnikov podjetij, ki kot donatorji sodelujejo pri obnovi gozda po julijskem požaru na Krasu. Skupaj so v dveh dneh posadili 13.000 sadik puhastega hrasta in črnike.

