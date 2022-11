Petek in sobota sta na Cerju v Občini Miren - Kostanjevica minila v znamenju prve vseslovenske akcije sajenja sadik dreves pod vodstvom Zavoda za gozdove. Za akcijo so se odločili po požarih, ki so na Krasu letos divjali med 17. julijem in prvim avgustom ter zajeli 3705 hektarov površin.Že v petek je za krampe in motike prijelo okrog 200 prostovoljcev iz 32 gospodarskih družb, včeraj pa je bila št ...