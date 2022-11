Zaradi stavke v Avstriji z vlakom danes le do postaj na meji N1 V Avstriji se danes obeta stavka železniškega osebja, zaradi katere bo delno oviran železniški promet. Vsi vlaki, ki vozijo med Slovenijo in Avstrijo ter obratno bodo vozili samo do mejnih postaj.

