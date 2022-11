Zaradi stavke v Avstriji ustavljeni vsi vlaki, mednarodni le do meje 24ur.com Zaradi višanja življenjskih stroškov približno 50.000 delavcev avstrijskih železnic s sindikati zahteva 400 višjo plačo. A ker vodstvo na nedeljskih pogajanjih ni ugodilo njihovim zahtevam, so v ponedeljek začeli s 24-urno stavko. Ustavljen je lokalni, regionalni, mednarodni in nočni železniški promet. Tudi vlaki s smeri Slovenije bodo vozili le do meje.

