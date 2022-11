(VIDEO) “Zdaj razumete zakaj nikoli ne komentiram Twitterja, ker tam pišejo različni ljudje same neumnosti” – Golob Janši očital, “da piše neumnosti” topnews.si “Zdaj razumete zakaj nikoli ne komentiram TWitterja ker tam pišejo različni ljudje same neumnosti in zdaj razumete tudi zakaj smo se s Twitterja umaknili, ker je cel medij namenjen predvsem temu, da različni ljudje na njem neumnosti pišejo in ne bom komentiral teh neumnosti”. Janez Janša je na Twitterju iz tujine takole komentiral rezultat referenduma: […]...

