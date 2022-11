Do 10. ure brez obvestil o kršitvah volilnega molka N1 Pred nedeljskimi referendumi o spremembah zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija je v veljavi volilni molk. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve do 10. ure ni prejela nobenega obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka.

