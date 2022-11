Golobizem oziroma družbeno-politični sistem, ki ga v naši preljubi deželici posredno in neposredno vzpostavlja aktualna oblast, že rojeva grenke sadove. Nazadnje smo poročali o brezsramnem lomastenju oblastnikov po portalu Siol in o fašistični “likvidaciji” RTVS novinarja Luke Svetina. Na tapeti pa se je znašel tudi vrhunski kolesar Primož Roglič in to zgolj zato, ker ima na roki vtetoviran križ?! ...