Znani so prvi neuradni rezultati na referendumskem glasovanju Maribor24.si Danes je potekalo glasovanje o treh zakonodajnih referendumih: o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. Več kot tri tisoč volišč je svoja vrata zaprlo ob 19. uri, zdaj pa so že znani prvi neuradni rezultati glasovanj na referendumih. Po desetini preštetih glasovnic kaže na potrditev vseh treh zakonov. Do 16. ure je po podatkih okrajn ...

Sorodno





















































































































































































Omenjeni referendum

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Lanišek

Janez Janša

Peter Prevc

Ana Bucik