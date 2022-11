FOTO in VIDEO: Hrvaški navijači žalili kanadskega vratarja srbskih korenin Maribor24.si Po tekmi svetovnega prvenstva mediji ne pišejo o zmagi Hrvatov nad Kanadčani s 4:1, ampak o izpadih hrvaških navijačev, ki so žalili kanadskega vratarja srbskih korenin Milana Borjana. Croatia fans held up this flag aimed at Canada goalkeeper Milan Borjan. “Knin 95 – Nothing runs like Borjan.” Knin is Borjan’s hometown and the flag refers to the victory in the war over Serb separatists which saw ...

