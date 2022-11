Hrvati po začetnem šoku zanesljivo do zmage Primorske novice Nogometaši Hrvaške so v 2. krogu skupine F na svetovnem prvenstvu v Katarju premagali Kanado s 4:1 (2:1). Na stadionu Kalifa v Al Rajanu so za Hrvaško zadeli Andrej Kramarić dvakrat (36., 70.) ter Marko Livaja (44.) in Lovro Majer (90+4.), za vodstvo Kanade pa je poskrbel Alphonso Davies (2.).

Sorodno