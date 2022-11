Ilka Štuhec: “Pridobivam na samozavesti, vedno več je dobrih zavojev” Maribor24.si Na startu obeh smukov in superveleslaloma v Lake Louisu v Kanadi bo tudi najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec, ki je znova samozavestna. “Trening v Nakiski lahko z eno oceno opišem kot pester. Imeli smo veliko različnih pogojev in različnih temperatur. Od +5 do -25 stopinj Celzija. Z zadnjim delom priprav na sezono sem zadovoljna. Videlo se je, da pridobivam na samozavesti, je vedno več dobri ...

Sorodno