Ilka pridobiva samozavest. Naj se ponovi 2. december 2016! SiOL.net Po štirih tekmah v tehničnih disciplinah prihajajoči konec tedna sezono začenjajo še smučarke v hitrih disciplinah, ki sta jim odpadla uvodna smuka v Zermattu. Med njimi je seveda tudi Ilka Štuhec. "Pridobivam samozavest. Vedno več je dobrih zavojev in vse skupaj se vpisuje v mojo podzavest." V petek in soboto, ko bosta v Lake Louisu dva smuka, bo minilo natanko šest let od njenih prvih dveh zmag.

