V soboto, ob 7.57, se je v eni od ordinacij na Obalni cesti v Portorožu sprožil alarm. Policijo je poklical varnostnik, ki je opazil vlomilca, tekel za njim, medtem pa policistom sporočal lokacijo. Z Operativno-komunikacijskega centra so na kraj takoj poslali več patrulj. Varnostnik je opazil, da je osumljenec med begom odvrgel nekaj v morje. Policisti so pobeglega prijeli v Portorožu nekaj minut zatem, nato pa poklicali gasilce na pomoč pri iskanju odvrženega predmeta. Ti so v morju našli vlomilsko orodje. 46-letnika čaka kazenska ovadba.

