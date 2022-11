Na območju Sel pri Dobovi v občini Brežice je v soboto nekaj po 22. uri prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčila močno pijana 35- in 58-letnik. Prvemu je alkotest pokazal 0,98 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, drugemu pa 0,58 miligrama. Policisti so obema odvzeli vozniški dovoljenji in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Po ugotovitvah […]