WHO preimenovala opičje koze, tako se bodo imenovale odslej Maribor24.si Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so opičje koze v angleščini preimenovali v mpox, da bi se izognili stigmatizaciji, ki izhaja iz prvotnega imena. Prav tako organizacija spodbuja vse k uporabi novega imena. “Po številnih posvetovanjih s svetovnimi strokovnjaki bo WHO kot sinonim za opičje koze začela uporabljati nov izraz mpox. Obe imeni se bosta hkrati uporabljali eno ...

