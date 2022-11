Politično korektna WHO: spremenili bodo ime virusa opičjih koz zaradi rasističnega podtona?! Nova24TV V politično korektni Svetovni zdravstveni organizaciji so prepričani, da ima ime virusa opičjih koz rasistični podton, zato bodo spremenili njegovo ime. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je naznanila, da bo preimenovala virus opičjih koz. Po prepričanju organizacije naj bi šlo za jezik z rasističnim podtonom, ki stigmatizira. Odslej se bo virus imenoval “mpox”. Novo poimenovanje je bilo izb ...

Sorodno

Omenjeni Avstralija

Kanada

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Branko Grims

Borut Pahor

Matej Tonin