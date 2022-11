Referendumi, ki so uspeli Slovence še bolj razklati in potisniti nazaj v revolucionarne čase Časnik Očitno je bila volilna kampanja v glavnem usmerjena v novelo Zakona o RTV Slovenija. Potekala je pod pritiskom vladajočih in razdiralnega delovanja dela novinarjev na naši osrednji medijski hiši. Govorilo se je o njenih problemih, malo pa o prispevku tega vodstva za njihovo razreševaje. Vse pa je bilo preglasovano z neposrednimi pritiski vladajočih in rovarjenjem tega dela novinarjev.

