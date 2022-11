Šesti popis osnovnih živil: vrednost najcenejše košarice nespremenjena 24ur.com Znani so rezultati šestega popisa osnovnih živil. Vrednosti košaric večine spremljanih trgovcev so se približale, v tokratnem popisu pa prvič ločeno spremljamo tudi košarico sadja in zelenjave, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Zadnji popis razkriva, da je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil, glede na peti popis, ostala nespremenjena, torej 42,23 evra. V celotnem obdobju ...

