Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati šestega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 24. novembra 2022. Vrednosti košaric večine spremljanih trgovcev so se približale, v tokratnem popisu pa prvič ločeno spremljamo tudi košarico sadja in zelenjave. Zadnji popis razkriva, da je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil, glede na peti popis, ostala nespremenjena ...