Piše: Gal Kovač (Nova24tv) “Miloševič, Golob in Putin imajo primerljiv diktatorski instinkt. Razlika je, da sta Miloševič in Putin okoli sebe zgradila brezobzirne javnosektorske oligarhe, Golob pa je eden izmed njih. Hkrati Miloševič nikoli ni imel toliko moči, kot je imata Golob in Putin,” je na spletu zapisal Libertarec alias profil Tomaža Štiha, ustanovnega člana nekdanje Državljanske liste in ...