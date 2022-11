Nemško veleposlaništvo na izjave Grimsa: Slovenija 2022 ni Nemčija 1933 Primorske novice Na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani so se danes z začudenjem odzvali na izjavo poslanca SDS Branka Grimsa, ki je v oceni nedeljskih referendumov razmere v Sloveniji primerjal s tistimi v Nemčiji leta 1933. Ob tem so poudarili, da Slovenija kot del EU, kjer lahko vsakdo glasuje brez pritiska in strahu, nima nič skupnega z Nemčijo leta 1933.

Sorodno