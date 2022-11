Različni odzivi na Toninov “dovolj je,” Janši : “Alternativa bi lahko bili, a so zamenjali Ljudmilo Novak…Mogoče bodo samorefleksivno ugotovili, da bi bilo pametno Tonina zamenjat” – topnews.si Izjava Mateja Tonina, ki je bil sinoči gost v oddaji 24ur zvečer, kjer je o povedal, da v koalicijo z Janezom Janšo na čelu ne mislijo več itije na družbenih omrežjih naletela na burne odzive. “Zaradi vseh preteklih izkušenj in dejstev je tudi v NSi dozorelo spoznanje, da bomo rekli političnemu veteranu: ‘Dovolj je.'” In […]...

Sorodno