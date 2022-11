Turel se povezuje s strankami, Miklavčič stavi na nestrankarstvo RTV Slovenija Županskega kandidata Gibanja Svoboda v Mestni občini Nova Gorica Sama Turela so pred drugim krogom podprli v strankah NSi in Levica ter listi Mdruzi in Listi za razvoj. Trenutni župan Klemen Miklavič pa ostaja zvest nestrankarstvu.

