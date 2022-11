“Od torka zvečer do četrtka popoldne bodo najmočnejši sunki burje v Vipavski dolini lahko dosegali hitrost okoli 100 km/h,” se glasi opozorilo, ki ga je za jugozahodni del države izdala agencija za okolje. Opozorilo velja za torek, sredo in četrtek. Današnji dan bo oblačen in večinoma suh. Jutri so predvsem v južnih in vzhodnih krajih možne občasne rahle padavine, po nižinah bo večinoma rahlo deže ...