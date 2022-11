Vreme: Popoldne se bo postopno jasnilo Dnevnik Po oblačnem in meglenem dopoldnevu se bo popoldne pa se bo v zahodnih in severnih krajih postopno jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Sorodno



















Omenjeni Avstrija

Hrvaška

Italija Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Domen Prevc

Timi Zajc

Žiga Jelar