Kitajska napovedala pospešitev cepljenja starejših proti covidu RTV Slovenija Ob zgodovinskih protestih v več mestih na Kitajskem proti strogim ukrepom v okviru politike ničelne tolerance do covida-19 in za več svoboščin, so kitajske oblasti odločile pospešiti cepljenje starejših proti covidu.

