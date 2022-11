Protesti na Kitajskem: s praznimi listi izražajo nasprotovanje cenzuri 24ur.com Protesti proti strogim covidnim ukrepom na Kitajskem so se v nedeljo pozno zvečer razširili v največja mesta. Poleg Šanghaja in Pekinga so demonstrirali tudi na univerzah v Nanjingu, Čengduju, Vuhanu in drugih krajih. Ljudje niso kritizirali le omejitev zaradi covida-19, ampak tudi predsednika Ši Džinpinga. Na glavni cesti v Šanghaju, kjer potekajo protesti, policija zadržuje vse, ki hodijo mimo ...

