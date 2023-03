Na posvetu o prihodnosti Komisije za preprečevanje korupcije so sogovorci poudarili, da komisija ne potrebuje novih pristojnosti in pooblastil. "KPK naj ne bo represiven organ, mora pa ohraniti svojo preventivno vlogo in stremeti k večji učinkovitosti," so izpostavljali sogovorci. Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je pri tem poudarila, da je v Sloveniji še veliko prostora za izboljšave p ...