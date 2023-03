Posvet: KPK ne potrebuje novih pooblastil in pristojnosti RTV Slovenija Komisija za preprečevanje korupcije naj ne bo represiven organ, mora pa ohraniti svojo preventivno vlogo in stremeti k večji učinkovitosti, so menili udeleženci posveta o KPK-ju. Dejali so, da KPK ne potrebuje novih pristojnosti in pooblastil.

