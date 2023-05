Carinski uslužbenci so v Ružiću v južni Dalmaciji v vozilu hrvaškega državljana našli ustreljenega rjavega medveda. Potniki so se vračali z lova v Liki, carinskim uslužbencem pa so pred pregledom vozila dejali, da so ustrelili zgolj srnjaka. Rjavi medved je na Hrvaškem zaščiten in velja za ogroženo žival. “Carinski uslužbenci sektorja za mobilne enote so med pregledom vozila našli neobičajen ulov ...