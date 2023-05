Hrvaški cariniki so strmeli, ko so v avtu našli tole... Reporter Carinski uslužbenci so v Ružiću v južni Dalmaciji v vozilu hrvaškega državljana našli ustreljenega rjavega medveda. Potniki so se vračali z lova v Liki, carinskim uslužbencem pa so pred pregledom vozila dejali, da so ustrelili zgolj srnjaka. Rjavi medved

Sorodno





Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Eva Irgl

Mitja Čander

Romana Jordan Cizej

Igor Hustič