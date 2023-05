Skupina priznanih raziskovalcev in vodilnih osebnosti na področju umetne inteligence (AI) je v 22 besedah izpostavila svojo skrb za prihodnost človeštva. Izjava je kratka, a zelo jasna: "Zmanjšanje tveganja izumrtja zaradi AI bi morala biti globalna prioriteta skupaj z drugimi tveganji na družbeni ravni, kot so pandemije in jedrska vojna." Izjavo so podpisali CEO Google DeepMinda, Demis Hassabis, ...