Strokovnjaki: Umetna inteligenca bi lahko vodila v izumrtje človeštva 24ur.com Strokovnjaki, med njimi tudi vodje raziskovalnega laboratorija OpenAI in Google Deepmind, so opozorili, da bi umetna inteligenca lahko vodila v izumrtje človeštva. Nekateri drugi sicer pravijo, da so apokaliptična opozorila prenapihnjena in da bi se bilo treba osredotočiti na kratkoročne posledice uporabe AI. Veliko je tudi idej o regulaciji AI in predpisih, ki bi jih bilo potrebno uvesti za pove...

