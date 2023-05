Včeraj popoldne je prišlo do hude prometne nesreče. Celjski policisti so sporočili: “Do prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami je prišlo okoli 17.50 ure v Slancah. 27 letni voznik osebnega avtomobila je po končanem pranju vozila speljal iz prostora za pranje vozil in zavil levo proti izvozu iz avtopralnice. Ko je z vozilom zapeljal v levo, se ni prepričal, če lahko to stori varno za druge ...