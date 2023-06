Letos sta življenje v prometnih nesrečah izgubila dva otroka, oba v naši regiji - eden kot potnik na traktorskem priključku (zadnjega aprila v Starih Žagah pri Dolenjskih Toplicah) in drugi prejšnjo nedeljo pri Zagradcu kot pešec. Letos do 30. maja je bilo po trenutnih podatkih v prometnih nesrečah udeleženih 135 otrok do 14. leta starosti, v enakem obdobju lani pa 142, so sporočili z Agencij ...