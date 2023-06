Telekomunikacijski operater T-2 z julijem viša cene mobilnih in fiksnih naročniških paketov. Cene aktualnih naročniških paketov bodo višje za od dva do tri evre, izhaja iz današnje objave sprememb cenika. Pred tem so pri Telekomu Slovenija s 1. majem dvignil cene nekaterih mobilnih in fiksnih naročniških paketov. V redni paketni ponudbi bodo cene višje za dva do tri evre z davkom na dodano vrednos ...