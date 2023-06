Seks ikona presenetila z vrnitvijo pred kamere Moški svet Kim Cattrall se po dolgem premoru ponovno vrača v vlogo ikonične Samanthe Jones v drugi sezoni serije And Just Like That, čeprav je zatrjevala, da je z likom kultne Samanthe za vedno zaključila. Kljub temu pa je novica močno razveselila oboževalce po vsem svetu.

