Kim Cattrall se vrača kot Samantha Jones v nadaljevanju Seksa v mestu Dnevnik Zgodilo se je nepričakovano in tako rekoč neverjetno. S HBO Max so potrdili, da je Kim Cattrall v vlogi Samanthe Jones iz Seksa v mestu marca posnela prizor za nadaljevanje serije And Just Like That.

Sorodno