Na planini Starijski vrh in tudi nižje v Breginjskem kotu se ponovno srečujejo z napadi zveri na drobnico. Prejšnji teden so rejci v pašni skupnosti Starijski vrh zabeležili tri, en napad se je zgodil v bližini vasi Sedlo. Skupno je bilo pokončanih 11 ovac in eno jagnje. Na planini pogrešajo 23 ovac. Prosili so za odstrel volka, odgovora še niso dobili.