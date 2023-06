Za razvoj dejavnosti, kot sta kmetijstvo in turizem, na zavarovanih območjih je nujno usklajevanje različnih interesov z ohranjanjem narave, mogoče so dobre rešitve, za katere pa se morajo dogovoriti vsi deležniki, so poudarili na današnjem posvetu v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja v Bohinju.