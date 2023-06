ZNP: V veljavo je stopil zakon, za katerega ni mogoče preveriti njegove ustavnosti Družina

Na odločitev Ustavnega sodišča (US), s katero je odpravilo sklep o začasnem zadržanju novele Zakona o RTV Slovenija, so se v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) odzvali v zaskrbljenostjo, saj pomeni, da je dalo US zeleno luč za uveljavitev novele in s tem tudi za politični prevzem RTV Slovenija s strani trenutne vlade, ne da bi pri tem sploh odločilo o ustavnosti novele.

