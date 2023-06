“Če se pravočasno ne upremo, se lahko hladna državljanska vojna hitro spremeni v vročo” – Janez Janša po objavi odklonilnega ločenega mnenja ustavnega sodnika Roka Svetliča za danes sklical izredno sejo IO SDS topnews.si Ustavno sodišče je objavilo ločena mnenja glede odprave zadržanja novele Zakona o RTVS. Sodniki poudarjajo, da sodišče ni v krizi. A so tudi kritični. Rok Svetlič pravi, da so izigrali zakon in da novela v delu ne bo dočakala ustavne presoje. Špelca Mežnar pa ob kritiki obstrukcij meni, da je standard za imenovanje ustavnih sodnikov […]...

