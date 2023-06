Pogrešanega 19-letnika našli mrtvega Maribor24.si Pred tremi tedni so svojci iskali pogrešanega Tevža O. 19-letnik se je od doma zapeljal s kolesom. Sedaj so iz Policijske uprave Ljubljana javili, da je bila pogrešana oseba najdena mrtva na območju Ljubljane. Kot so še navedli policisti, smrt ni bila posledica kaznivega dejanja.

