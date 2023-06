Pogrešan je 44-letnik, ste ga videli? Lokalec.si Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so bili obveščeni, da svojci od

24. 5.2023, pogrešajo 44-letnega Karla Oljačiča iz Ljubljane. Karlo je srednje postave, ima kratke temno sive lase, po sredini glave se

mu dela rahla pleša. Oblečen je v črna oblačila in črne športne copate. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošamo javnost za

informacije. Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogr ...

Sorodno













Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Klemen Boštjančič

Franc Bogovič

Tadej Pogačar

Pavel Rupar