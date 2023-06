Smo na dobri poti, da bomo 6. junija na volitvah za nestalno članico Varnostnega sveta ZN uspeli, je danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Povedala je, da so v zadnjem tednu dobili precej pozitivnih signalov, zato v njeni ekipi optimizem pred odhodom v New York narašča. Generalna skupščina ZN bo v torek v New Yorku […]