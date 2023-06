Torek resnice: bo Sloveniji uspelo zbrati 128 glasov? 24ur.com "Slovenija je na dobri poti." To je bilo zadnje sporočilo ministrstva za zunanje zadeve pred torkovim glasovanjem za nestalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov, preden je delegacija ministrstva z zunanjo ministrico Tanjo Fajon na čelu danes odpotovala v New York. Koliko podpore ima Slovenija, uradno niso želeli ocenjevati, so pa o kandidaturi govorili praktično z vsemi državami sveta. Sl...

Sorodno