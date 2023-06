Piše: C. R. Žiga Jelar, izvrstni smučarski skakalec, ki vse večji pečat pušča tudi na glasbenem področju, je včeraj pripravil in razprodal svoj prvi koncert. Njegov prvi polet na glasbene odre je pospremila množica obiskovalcev pod odrom gradu Khislstein v Kranju in številni glasbeni prijatelji, ki so z njim stali na njem: Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Grega Skočir, Bojan Cvjetićanin, Ansambel Saša ...