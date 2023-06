Včeraj je prišlo do nesreče na primorski avtocesti, in sicer med Razdrtim in Postojno pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na enem izmed tovornjakov je počila pnevmatika, zato ga je zaneslo, nakar je prebil ograjo in na nasprotni strani avtoceste trčil v drug tovornjak. Cesta je bila v tej smeri več ur zaprta. Kot pa je razvidno iz posnetka, objavljenega na družbenih omrežjih, so nekateri v ...