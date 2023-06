Kdo je ukazal obračanje na avtocesti? Primorske novice Četrtkova nesreča na avtocesti pri Hruševju buri duhove. Pa ne zaradi krivca ali posledic nesreče, ampak zaradi obračanja voznikov in njihove vožnje po reševalnem pasu v nasprotno smer. V četrtek so z Darsa pojasnili, da so vozila obračali po dogovoru s policijo, s policije so dejali, da oni niso obračali ...

Sorodno





































Omenjeni DARS Najbolj brano Osebe dneva Tina Šutej

Maruša Mišmaš Zrimšek

Primož Roglič

Janez Janša

Alenka Bratušek