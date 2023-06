Brez vrhunskega slovenskega 'divjevodaškega' rezultata v Augsburgu 24ur.com Sobotni del svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu je bil namenjen polfinalnim in finalnim vožnjam kanuistk in kanuistov. V finalu sta od Slovencev nastopila Benjamin Savšek in Luka Božič ter se uvrstila na sedmo oziroma deveto mesto. Eva Alina Hočevar je bila med kanuistkami 11.

